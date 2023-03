https://it.sputniknews.com/20230317/capo-banca-centrale-russa-parla-di-rischi-per-leconomia-globale-causa-situazione-negli-usa-17077645.html

Capo Banca centrale russa parla di rischi per l'economia globale causa situazione negli USA

Capo Banca centrale russa parla di rischi per l'economia globale causa situazione negli USA

La situazione nel settore bancario negli Stati Uniti aumenta i rischi per l'economia globale, ha detto il capo della Banca Centrale Elvira Nabiullina in una... 17.03.2023, Sputnik Italia

"Valutando le condizioni esterne, non posso fare a meno di commentare l'attuale situazione del sistema bancario degli Stati Uniti e dell'Europa. Non vi è alcun impatto diretto sul sistema finanziario russo, ma questo nuovo fattore aggiunge di per sé incertezza sulla traiettoria futura del mercato globale economia", ha detto Nabiullina.

