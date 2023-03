https://it.sputniknews.com/20230316/wp-gli-usa-hanno-bisogno-di-15-anni-per-recuperare-le-scorte-di-armi-dopo-le-consegne-a-kiev-17074863.html

WP: gli USA hanno bisogno di 15 anni per recuperare le scorte di armi dopo le consegne a Kiev

WP: gli USA hanno bisogno di 15 anni per recuperare le scorte di armi dopo le consegne a Kiev

L'assistenza militare statunitense all'Ucraina ha rivelato l'incapacità degli Stati Uniti di aumentare rapidamente la produzione di armi necessarie a Kiev e... 16.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-16T13:33+0100

2023-03-16T13:33+0100

2023-03-16T13:33+0100

la situazione in ucraina

usa

ucraina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/713/37/7133723_0:57:1088:669_1920x0_80_0_0_ab7944f614317683c02f1728aa439157.jpg

Il sostegno militare degli Stati Uniti all'esercito ucraino ha già superato i 32 miliardi di dollari, secondo il giornale. Il piano del Pentagono per aumentare la produzione di proiettili nei prossimi due anni segna una svolta negli sforzi per soddisfare le richieste ucraine di inviare armi al Paese, scrive WP.Tuttavia, il conflitto "ha messo in luce problemi profondi che gli Stati Uniti devono superare per produrre efficacemente le armi necessarie non solo per aiutare i suoi alleati, ma anche per l'autodifesa americana in caso di conflitto con la Russia, la Cina o un altro grande potere", sottolinea il giornale.Nonostante il più grande budget militare del mondo - oltre 800 miliardi di dollari all'anno - e l'industria della difesa più sofisticata, gli Stati Uniti devono affrontare il problema di recuperare le proprie scorte di armi, osserva il giornale.Uno studio del Center for Strategic and International Studies (CSIS) mostra che l'attuale produttività delle fabbriche statunitensi potrebbe non essere sufficiente per impedire l'esaurimento delle scorte di beni chiave che gli Stati Uniti forniscono all'Ucraina. Anche con il ritmo di produzione accelerato, probabilmente ci vorranno almeno diversi anni per ricostituire le scorte di missili anticarro Javelin, sistemi missilistici antiaerei Stinger e altri articoli richiesti, affermano gli autori del WP.Gli analisti intervistati dal giornale notano che il Pentagono non sta compiendo sforzi sufficienti per recuperare le scorte di armi trasferite a Kiev. I rappresentanti del comando delle forze armate statunitensi sottolineano direttamente la "fragilità" del complesso militare-industriale del Paese.

usa

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, ucraina, difesa