Senato francese approva la versione finale del disegno di legge di riforma delle pensioni

I senatori hanno approvato un testo redatto all'inizio di questa settimana da un comitato di conciliazione di entrambe le camere del parlamento francese. 193 senatori hanno votato a favore, 114 contro.Il disegno di legge passerà ora al voto dell'Assemblea nazionale, la camera bassa del parlamento francese. L'incontro si svolgerà nel pomeriggio. Se anche l'Assemblea nazionale sostiene la riforma, allora l'innalzamento dell'età pensionabile sarà fissato a livello legislativo ed entrerà in vigore tra sei mesi.I sindacati francesi hanno annunciato che organizzeranno una protesta nei pressi del palazzo dell'Assemblea nazionale. In precedenza in Francia, per l'ottava volta, si sono svolte manifestazioni di massa contro l'innalzamento dell'età pensionabile nel Paese. Secondo i sindacati vi hanno preso parte 1,7 milioni di persone, secondo il ministero dell'Interno, ci sono stati 480mila partecipanti.Il 10 gennaio il primo ministro francese Elisabeth Borne ha presentato un disegno di legge che innalzerebbe l'età pensionabile del paese e abolirebbe i regimi "speciali" per una serie di professioni difficili. Secondo lei, le autorità inizieranno ad aumentare l'età pensionabile nel paese di tre mesi all'anno dal 1 settembre 2023. Così, entro il 2030 raggiungerà i 64 anni.

