Rinviato l'incontro tra Russia, Turchia, Iran e Siria

Rinviato l'incontro tra Russia, Turchia, Iran e Siria

Il canale turco NTV ha riferito che l'incontro delle delegazioni di Russia, Turchia, Iran e Siria sulla soluzione per la crisi siriana previsto per giovedì a... 16.03.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il canale televisivo pubblico turco TRT Haber aveva riferito che l'incontro si sarebbe tenuto a Mosca il 15-16 marzo. Successivamente, il viceministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov ha affermato che c'era la speranza che questa settimana si tenesse a Mosca un incontro a livello di viceministri."L'incontro, che era previsto per oggi, è stato rinviato per motivi tecnici. La nuova data non è ancora nota", ha riportato il canale televisivo, citando proprie fonti a conoscenza della situazione.A dicembre, la Russia ha ospitato i primi colloqui tra i ministri della Difesa turco e siriano in 11 anni. Nel 2011 è scoppiata una guerra civile in Siria. La Turchia, che prima di questo conflitto manteneva stretti rapporti con Damasco, si schierò dalla parte degli oppositori del presidente siriano Bashar al-Assad. Da allora, le relazioni della Turchia con la Siria sono rimaste difficili. Di recente, tuttavia, entrambe le parti, così come alcuni media, hanno parlato della possibilità di una graduale normalizzazione.

