L'Ucraina sta accumulando truppe a Chasov Yar vicino ad Artemovsk (Bakhmut), ha affermato Denis Pushilin, capo ad interim della DPR, in un'intervista al canale... 16.03.2023, Sputnik Italia

"Ma qui (a Bakhmut), ciò non ferma in alcun modo le nostre unità", ha detto.Pushilin ha anche affermato che l'unica strada per le forze ucraine verso Artemovsk è ora sotto un controllo di fuoco ancora più significativo del gruppo Wagner. Per questo motivo, è estremamente difficile per il nemico consegnare munizioni, cibo e rinforzi.Ma finora non ci sono segnali che l'Ucraina stia per ritirare le truppe dalla città, e il presidente della Repubblica, Volodymyr Zelensky, abbia deciso di salvare dalla morte i soldati di stanza lì, ha aggiunto il funzionario.Martedì, l'ufficio del presidente ucraino ha riferito che dopo una riunione del quartier generale del comandante supremo, è stata presa la decisione di continuare a trattenere Artemovsk. Allo stesso tempo, il comandante in capo delle truppe ucraine, Valery Zaluzhny, ha definito la difesa della città un elemento chiave per mantenere l'intero fronte da parte del Paese.Lunedì, il comandante delle forze di terra ucraine Alexander Syrsky ha affermato che la situazione sulla linea di contatto nella regione di Artemщvsk "rimane difficile".Secondo gli ultimi rapporti, le forze russe hanno tagliato o preso sotto controllo tutte le strade asfaltate per Artemovsk, e la fanghiglia che è iniziata sta complicando seriamente la consegna di munizioni e personale delle truppe ucraine. La fornitura della guarnigione delle forze armate ucraine passa attraverso la città di Chasov Yar.Artemovsk si trova nella parte controllata da Kiev della DPR, a nord della grande città di Gorlovka. Questo è un importante snodo di trasporto per rifornire il gruppo di truppe ucraine nel Donbass. Feroci battaglie sono in corso fuori città da più di sei mesi.

