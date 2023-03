https://it.sputniknews.com/20230316/hong-kong-ringrazia-pechino-per-aver-aiutato-a-combattere-le-interferenze-esterne-17074587.html

Hong Kong ringrazia Pechino per aver aiutato a combattere le interferenze esterne

L'amministratore delegato di Hong Kong John Lee durante un incontro con il ministro degli Esteri Qin Gang a Pechino ha ringraziato il ministero degli Esteri... 16.03.2023, Sputnik Italia

"Grazie al Ministero degli Affari Esteri per il suo pluriennale sostegno alla Regione amministrativa speciale di Hong Kong, in particolare nella lotta alle interferenze e nella tutela del principio "un paese, due sistemi", nonché per la promozione degli scambi e della cooperazione internazionali di Hong Kong ”, ha detto John Lee, citato dal ministero degli affari esteri della Repubblica popolare cinese.Ha anche espresso la speranza che Hong Kong continui a ricevere guida e sostegno dal ministero degli Esteri in questioni relative alla politica estera.A sua volta, Qin Gang gli ha assicurato che il ministero degli Affari esteri continuerà a sostenere e guidare Hong Kong nel lavoro di politica estera, “proteggendo fermamente la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo”.Le autorità cinesi, a seguito delle proteste antigovernative su larga scala a Hong Kong nel 2019, hanno approvato l'Hong Kong National Security Protection Act, entrato in vigore il 30 giugno 2020, per prevenire ulteriori disordini. Punisce quattro tipi di crimini a Hong Kong, comprese le attività separatiste, i tentativi di indebolire il potere statale, le attività terroristiche, la collusione con paesi stranieri o forze all'estero al fine di mettere in pericolo la sicurezza nazionale.

