https://it.sputniknews.com/20230316/assad-la-siria-riconosce-i-nuovi-confini-della-russia-17073837.html

Assad in esclusiva a Sputnik: la Siria riconosce i nuovi confini della Russia

Assad in esclusiva a Sputnik: la Siria riconosce i nuovi confini della Russia

Damasco riconosce i nuovi confini della Russia con i territori che hanno aderito in seguito ai risultati dei referendum: DPR, LPR, nonché le regioni di Kherson... 16.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-16T07:17+0100

2023-03-16T07:17+0100

2023-03-16T07:45+0100

siria

russia

politica

bashar al-assad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/10/17073818_0:200:1971:1309_1920x0_80_0_0_3342a2fc80b65af05a9114507ea479a3.jpg

"Certo. Dico che questi sono territori russi, e anche se la guerra non fosse avvenuta, questi sono storicamente territori russi", ha detto il presidente siriano, rispondendo a una domanda sul riconoscimento dei nuovi confini russi.La Siria, ha ricordato Assad, ha riconosciuto queste regioni ancor prima che si unissero alla Russia.Questa posizione, secondo il capo dello Stato, si basa su fatti storici.Il popolo siriano sostiene la Russia nell'operazione militare speciale in Ucraina, dopo la vittoria della Federazione Russa, il mondo diventerà più sicuro e calmo, ha dichiarato il presidente della Repubblica araba siriana."Naturalmente, il popolo siriano sostiene la Russia con grande entusiasmo per una serie di motivi. Da un lato, questa è solidarietà, poiché la Federazione Russa ha sostenuto i siriani nella lotta al terrorismo, dall'altro c'è un approccio più globale vista di questa guerra: è questa guerra che inizierà a cambiare l'equilibrio globale, perché parte della sofferenza in Siria, Iraq e molti altri paesi è causata dal mondo unipolare", ha detto Assad.Il presidente siriano ha affermato che ai colloqui con il suo omologo russo Vladimir Putin il tema degli aiuti alla Siria dopo il terremoto avvenuto a febbraio non è stato centrale ma ha ringraziato la Russia per gli sforzi volti a contrastare le conseguenze del disastro naturale."Ho espresso la mia gratitudine al presidente Putin e al governo russo per il loro aiuto, perché il governo russo ha iniziato a farlo fin dalle prime ore e l'esercito russo ha partecipato alle operazioni di salvataggio e questa assistenza continua. Tuttavia, c'è un altro aspetto del supporto legato al terremoto. È associato alla ricostruzione e al ritorno degli sfollati alle loro case. Prima di chiedere aiuto a qualsiasi altra parte in questa questione vitale nella fase successiva, dobbiamo istituire meccanismi e strutture in Siria responsabili del processo di ripresa, ed è su questo che stiamo lavorando. Al centro di tutto ciò c'è la richiesta ai paesi di partecipare con noi al processo di recupero e ritorno delle persone temporaneamente sfollate alle loro case di origine o altri luoghi di residenza", ha detto.Il 27 settembre dello scorso anno nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, nonché nelle regioni di Kherson e Zaporozhye si sono tenuti i referendum. Secondo i risultati dell'elaborazione del 100% delle schede nella DPR, il 99,23% ha votato per l'adesione alla Russia, il 98,42% nella LPR, l'87,05% nella regione di Kherson e il 93,11% nella regione di Zaporozhye. Il 30 settembre Vladimir Putin ha parlato al Cremlino a seguito dei risultati di questi referendum, dopodiché ha firmato accordi con i capi delle regioni sulla loro ammissione in Russia.

siria

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

siria, russia, politica, bashar al-assad