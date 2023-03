https://it.sputniknews.com/20230315/russia-cina-e-iran-terranno-esercitazioni-navali-congiunte-nel-golfo-di-oman-17071278.html

Russia, Cina e Iran terranno esercitazioni navali congiunte nel Golfo di Oman

Russia, Cina e Iran terranno esercitazioni navali congiunte nel Golfo di Oman

Russia, Cina e Iran terranno esercitazioni navali congiunte nel Golfo di Oman dal 15 al 19 marzo, ha dichiarato il ministero della Difesa cinese. 15.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-15T09:20+0100

2023-03-15T09:20+0100

2023-03-15T09:20+0100

russia

cina

iran

oman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/776/53/7765399_0:50:1001:613_1920x0_80_0_0_3ff8440bb1ef508690639a582bf19288.jpg

Alla fine di febbraio, si sono tenute manovre navali congiunte di Russia, Cina e Sudafrica nell'Oceano Indiano. L'esercitazione è durata tre giorni, con le forze armate che hanno effettuato tiri di artiglieria contro un bersaglio navale, addestramento per liberare una nave dirottata con ostaggi e assistenza a una nave in difficoltà in mare.

russia

cina

iran

oman

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, cina, iran, oman