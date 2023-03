https://it.sputniknews.com/20230315/mosca-si-aspetta-che-usa-interrompano-voli-vicino-ai-confini-russi-dopo-lincidente-nel-mar-nero-17070981.html

Mosca si aspetta che USA interrompano voli vicino ai confini russi dopo l'incidente nel Mar Nero

Mosca si aspetta che USA interrompano voli vicino ai confini russi dopo l'incidente nel Mar Nero

Il ministero della Difesa russo ha detto che il controllo aereo delle Forze Aerospaziali Russe ha registrato il volo del drone nella regione della penisola di... 15.03.2023, Sputnik Italia

L'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, dopo l'incidente del un drone statunitense sul Mar Nero, ha detto che Mosca si aspetta che Washington interrompa i voli vicino ai confini russi. In precedenza, martedì, Antonov era stato convocato presso il Dipartimento di Stato americano per l'incidente del drone statunitense. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che il drone statunitense MQ-9 è caduto nel Mar Nero a seguito di una manovra brusca e che i jet da combattimento russi inviati per intercettarlo non sono entrati in contatto con esso né hanno usato armi per abbatterlo. Il ministero ha detto che il controllo aereo delle Forze Aerospaziali Russe ha registrato il volo del drone nella regione della penisola di Crimea in direzione del confine russo. Il volo è stato effettuato con il transponder del velivolo spento, violando i confini dell'area del regime temporaneo per l'uso dello spazio aereo, che è stato stabilito allo scopo di condurre l'operazione militare speciale della Russia e comunicato a tutti gli utenti, nonché pubblicato in conformità con gli standard internazionali, ha detto il Ministero della Difesa, aggiungendo che i jet da combattimento russi sono stati fatti decollare per identificare l'intruso. Il Comando europeo degli Stati Uniti (EUCOM) ha rilasciato un comunicato in cui afferma che l'incidente ha coinvolto un aereo russo Su-27, che avrebbe colpito l'elica del drone durante un'intercettazione "non sicura e non professionale" sopra il Mar Nero. L'EUCOM ha aggiunto che l'incidente ha causato la "perdita completa" del drone.

