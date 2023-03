https://it.sputniknews.com/20230315/le-forze-russe-controllano-circa-la-meta-della-citta-di-artemovsk-17072163.html

Le forze russe controllano circa la metà della città di Artemovsk

Le forze russe controllano circa la metà della città di Artemovsk

Artemovsk si trova nella parte della DPR controllata da Kiev, a nord della grande città di Horlivka, ed è un importante nodo di trasporto per i rifornimenti al... 15.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-15T10:44+0100

2023-03-15T10:44+0100

2023-03-15T10:44+0100

la situazione in ucraina

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/1a/16922580_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_5e49519d53822e353a8d1534da075f42.jpg

Le forze russe controllano circa il 50% del territorio di Artemovsk, con gravi battaglie attualmente in corso nella zona industriale della città, ha dichiarato Yan Gagin, consigliere del capo ad interim della DPR Denis Pushilin. Gagin ha ricordato che ora Artemovsk nella DPR, che era stata occupata dall'esercito ucraino, si trova in un accerchiamento operativo - l'artiglieria russa controlla quasi tutte le strade che portano alla città. Secondo lui, l'esercito russo si affida all'esperienza acquisita, anche a Soledar, per assaltare la zona industriale. "Sono fiducioso che alla fine tutto andrà bene. La città sarà presa in ogni caso - dalle forze che sono lì, le forze che hanno preso Soledar e che stanno assaltando Artemovsk da settimane", ha detto Gagin.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina