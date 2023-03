https://it.sputniknews.com/20230315/la-casa-bianca-ha-detto-che-non-vuole-un-conflitto-tra-russia-e-stati-uniti-17072312.html

La Casa Bianca ha detto che non vuole un conflitto tra Russia e Stati Uniti

Washington non vuole che la situazione in Ucraina si trasformi in un conflitto tra Russia e Stati Uniti, fanno sapere dalla Casa Bianca. 15.03.2023, Sputnik Italia

L'ultima cosa che Washington vorrebbe vedere è un'escalation della situazione in Ucraina in un conflitto tra Stati Uniti e Russia, ha dichiarato Il coordinatore delle comunicazioni strategiche della Casa Bianca John Kirby, in merito all'incidente con un drone statunitense sul Mar Nero.Il ministero della Difesa russo ha precedentemente riferito che la mattina del 14 marzo, il drone americano MQ-9 con transponder spento ha violato i confini dell'area di utilizzo temporaneo dello spazio aereo sul Mar Nero.Secondo il ministero, l'UAV si stava muovendo verso il confine russo in Crimea, e i caccia russi hanno preso il volo per identificare l'intruso.A causa delle forti manovre, il drone ha perso il controllo con la relativa perdita di quota, cadendo poi in acqua.I caccia russi non sono entrati in contatto con l'MQ-9, non hanno usato armi e sono tornati in sicurezza alla loro base, ha sottolineato il ministero della Difesa russo.

