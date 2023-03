https://it.sputniknews.com/20230315/i-satelliti-russi-sono-sotto-attacco-costante-17072051.html

Alexei Volin, capo dell'Impresa Federale Unitaria di Stato "Comunicazioni Spaziali", ha descritto il numero crescente di attacchi ai satelliti russi "dai territori vicini". Secondo lui, gli aggressori mirerebbero a disturbare o a manomettere il segnale. Per contrastare questi attacchi, la Russia sta sviluppando un complesso software e hardware (PAK) in grado di rilevare la fonte di disturbo dannoso sulla costellazione satellitare. Lo sviluppo del PAC dovrebbe essere completato entro la fine di quest'anno. Il PAC sarà in grado di determinare se si tratta di un attacco intenzionale o accidentale, ha aggiunto l'esperto. Ha sottolineato che il grado e la velocità della risposta dipenderanno da questo. Il 5 febbraio, Roscosmos ha annunciato il lancio di un nuovo satellite idrometeorologico russo, Electro-L n. 4. Questa settimana, il dispositivo ha raggiunto il suo punto operativo nell'orbita geostazionaria e ha iniziato a svolgere i suoi compiti.

