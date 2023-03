https://it.sputniknews.com/20230315/commissione-europea-lue-impari-dai-fallimenti-delle-banche-usa-17073543.html

Commissione Europea, l'UE impari dai fallimenti delle banche USA

Commissione Europea, l'UE impari dai fallimenti delle banche USA

L'UE dovrebbe valutare quali lezioni può trarre dalla situazione relativa ai fallimenti bancari negli Stati Uniti, ha dichiarato il rappresentante della... 15.03.2023, Sputnik Italia

banche

ue

"L'UE segue da vicino gli sviluppi negli Stati Uniti, l'impatto diretto sull'UE sembra limitato, siamo in contatto con le autorità di vigilanza, stiamo anche valutando quali lezioni possiamo trarre da questi fallimenti in termini di regolamentazione, vigilanza e crisi bancaria, così come i depositi assicurativi", ha detto.Il 10 marzo, le autorità di regolamentazione dello stato della California hanno chiuso la Silicon Valley Bank, una delle venti maggiori banche commerciali degli Stati Uniti. Questo è stato il più grande fallimento bancario negli Stati Uniti dalla crisi del 2008.Il crollo della SVB è stato associato a un aumento del tasso del Federal Reserve System, che ha portato al deprezzamento delle attività nei bilanci di molte istituzioni finanziarie.Inoltre, le autorità hanno chiuso la grande New York Signature Bank a causa di rischi sistemici. L'agenzia di rating internazionale Moody's ha declassato l'outlook per il sistema bancario statunitense da stabile a negativo.

