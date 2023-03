https://it.sputniknews.com/20230315/caccia-mig-29-allucraina-la-slovacchia-rinvia-la-decisione-17073310.html

Caccia MiG-29 all'Ucraina, la Slovacchia rinvia la decisione

Caccia MiG-29 all'Ucraina, la Slovacchia rinvia la decisione

Mercoledì, il governo slovacco ha rinviato la decisione sul possibile trasferimento di aerei da combattimento MiG-29 in Ucraina, ha riferito un canale... 15.03.2023, Sputnik Italia

"Il governo non ha preso una decisione sul possibile trasferimento dei caccia MiG-29 in Ucraina, limitandosi a una discussione informale su questo argomento", ha detto il canale televisivo TA3 citando il ministro della Difesa Yaroslav Nagy.Secondo i resoconti dei media locali, la Slovacchia ha ricevuto 12 caccia MiG-29 dalla Russia nella prima metà degli anni '90, come parte del pagamento del debito sovietico. Uno di questi, in seguito. si è schiantato per mancanza di carburante. Dei restanti 11 velivoli, uno verrà trasferito ad un museo, il resto potrà essere inviato in Ucraina.In precedenza, Nagy aveva affermato che questi velivoli non avrebbero più volato, i piloti non sono stati addestrati adeguatamente e il loro stoccaggio comporta costi inutili, mentre la donazione all'Ucraina non ridurrebbe la capacità di difesa della repubblica.In precedenza, Nagy aveva anche affermato che la sua controparte polacca gli ha offerto di inviare congiuntamente combattenti di entrambi i paesi in Ucraina. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha dichiarato martedì che il suo governo prevede di farlo entro le prossime 4-6 settimane.

slovacchia, caccia, ucraina