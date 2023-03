https://it.sputniknews.com/20230314/vyshinsky-denuncia-al-consiglio-di-sicurezza-dellonu-la-russofobia-delle-autorita-ucraine-17069710.html

Vyshinsky denuncia al Consiglio di sicurezza dell'Onu la russofobia delle autorità ucraine

Il giornalista russo Kirill Vyshinsky ha parlato a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle manifestazioni di russofobia in Ucraina. 14.03.2023, Sputnik Italia

Kirill Vyshinsky, direttore esecutivo del gruppo mediatico Rossya Segodnya, di cui fa parte anche Sputnik, ha parlato a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite delle manifestazioni di russofobia dimostrate dalle autorità di Kiev e da parte di altri rappresentanti della società ucraina.Lo stesso ha ricordato che durante il 2022, appelli russofobi e misantropici sono stati ascoltati più volte in onda sui canali televisivi ucraini.In particolare, tra i vari episodi, ha citato:Negli ultimi anni, in Ucraina le autorità sostengono la politica di russofobia e vietano massicciamente l'uso della lingua russa. A sancirlo, lo stato stesso, a livello legislativo.Il ministro dell'Istruzione della Russia Sergey Kravtsov ha dichiarato che Kiev usa il sistema educativo per incitare all'odio etnico.Lo stesso ha sottolineato che l'analisi dei libri di testo scolastici ucraini mostra "un'assoluta distorsione dei fatti e l'imposizione della russofobia".Secondo il Ministro degli Affari Esteri della Russia Sergey Lavrov per molti anni, le autorità ucraine hanno perseguito una politica di de-russificazione aggressiva e assimilazione forzata.Lavrov ha osservato che Mosca vuole vedere "una Ucraina amichevole, senza il divieto della lingua russa e della cultura russa".

