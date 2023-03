https://it.sputniknews.com/20230314/trump-impediro-la-terza-guerra-mondiale-perche-credo-davvero-che-ci-sara-17058363.html

Trump: "Impedirò la Terza Guerra Mondiale, perché credo davvero che ci sarà"

Trump: "Impedirò la Terza Guerra Mondiale, perché credo davvero che ci sarà"

L’entourage di Trump aveva pubblicizzato l’evento come un’occasione per parlare della politica del ‘typhoon’ sul sistema educativo americano, invece l’ex presidente e aspirante futuro, ha parlato di tutto tranne appunto che di educazione, tema appena sfiorato, per concentrarsi piuttosto sullo stato dell'economia e la sua presunta efficacia nel prevenire la Terza Guerra Mondiale. A proposito di quest’ultima eventualità, la Terza Guerra Mondiale, ha sostenuto di essere l’unico a poterla evitare. In tema di geopolitica, Trump ha sostenuto anche che la politica estera di Biden non abbia fatto altro che spingere Russia e Cina ad allearsi in maniera sempre più stretta tagliando fuori l’America. Naturalmente Trump non ha dimenticato di mettere in cattiva luce il prodotto del concorrente al fine di meglio vendere il proprio, non sono infatti mancate critiche a DeSantis, accusato di tagli alla sicurezza sociale, alla sanità e alle sovvenzioni agricole, tema molto sentito nell’Iowa. Facendo riferimento alla recente chiusura della Silicon Valley Bank e della Signature Bank, Trump ha infine lamentato che si tratta di un brutto segno di possibili ulteriori problemi economici negli Stati Uniti. "Due grandi banche ieri hanno chiuso, è un brutto segno, potrebbe essere l'inizio", ha detto Trump.

