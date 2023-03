https://it.sputniknews.com/20230314/stimate-le-perdite-mensili-ucraine-nellarea-di-artemovsk-17067548.html

Stimate le perdite mensili ucraine nell'area di Artemovsk

L'Ucraina vicino ad Artemovsk perde 10-11 mila soldati uccisi al mese. 14.03.2023, Sputnik Italia

Le perdite di truppe ucraine nell'area di Artemovsk sono stimate in migliaia, ha detto il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin.Allo stesso tempo non ha valutato le perdite ucraine in attrezzature militari, citando la segretezza di questi dati.Il fondatore del gruppo Wagner ha poi negato le voci su milioni di armi presumibilmente trovate nelle miniere di Artemovsk e Soledara.Artemovsk si trova nella parte controllata da Kiev della DPR, a nord della grande città di Gorlovka. Questo è un importante snodo di trasporto per rifornire le truppe ucraine nel Donbass.Al momento imperversano feroci battaglie per la città.

