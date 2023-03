https://it.sputniknews.com/20230314/putin-ha-annunciato-laumento-della-sovranita-economica-della-russia-17062436.html

Putin ha annunciato l'aumento della sovranità economica della Russia

Putin ha annunciato l'aumento della sovranità economica della Russia

Vladimir Putin ha definito il risultato più importante del 2022 l'aumento della sovranità economica della Russia

"Il risultato più importante dello scorso anno è stato l'aumento della sovranità economica della Russia", ha detto Vladimir Putin alla riunione con i dipendenti dello stabilimento aeronautico di Ulan-Ude.Secondo lui, gli oppositori si aspettavano che l'economia del Paese sarebbe crollata entro un mese, ma i loro piani non si sono avverati."Il tasso di disoccupazione in Russia è al livello del 3,6%. Questo è un minimo storico", altro punto su cui il capo dello stato ha attirato l'attenzione.Allo stesso tempo, il PIL è sceso solo dell'1,2%, mentre in Ucraina il prodotto interno lordo è crollato del 40%.Putin ha poi notato una leggera diminuzione del livello dei salari reali e dei redditi reali della popolazione - dell'1%.Lo stesso ha concluso sottolineando che l'aspettativa di fermare le imprese, del collasso del sistema finanziario, la crescita della disoccupazione, gli stati d'animo di protesta e i disordini nel Paese non sono giustificati.

