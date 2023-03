https://it.sputniknews.com/20230314/le-forze-armate-usa-riferiscono-di-una-collisione-tra-un-caccia-russo-su-27-e-un-uav-americano-mq-9-17070268.html

EUCOM: un caccia russo Su-27 si è scontrato con un drone americano di tipo MQ-9 sul Mar Nero. 14.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-14T18:52+0100

2023-03-14T18:52+0100

2023-03-14T20:42+0100

"Un caccia russo Su-27 si è scontrato con il drone americano MQ-9 sul Mar Nero", secondo il Comando europeo delle forze armate statunitensi (EUCOM).Nel report di EUCOM si chiarisce che il drone dopo la collisione è caduto in acque internazionali.Si presume che poco prima, il Su-27 abbia eseguito manovre "non sicure".In EUCOM hanno anche detto che il drone ha eseguito "operazioni di routine" nello spazio aereo internazionale nell'area del Mar Nero, operazioni che si sono concluse con l'incidente e la perdita del velivolo.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è stato informato dell'incidente, riferiscono dalla Casa Bianca.Hanno detto inoltre che il Dipartimento di Stato intende prendere contatti con la Russia su questo tema.Secondo l'amministrazione Biden, gli Stati Uniti continueranno i voli nell'area del Mar Nero, nonostante l'incidente con il drone abbattuto.Il ministero della Difesa russo dal canto suo riferisce che il drone è caduto a causa di una serie di brusche manovre: nessun caccia russo è entrato in contatto con esso.

