Lavrov: il patto "Aukus" potrebbe portare ad un lungo confronto regionale in futuro

Il patto trilaterale di sicurezza Australia-Regno Unito-Stati Uniti (AUKUS) rivendica un lungo confronto con i Paesi della regione per molti anni promuovendo... 14.03.2023, Sputnik Italia

"Il mondo anglosassone con la creazione di strutture di blocco come AUKUS, con la promozione delle infrastrutture militari della NATO in Asia, sta facendo un serio tentativo di confronto per molti anni, non riesco a immaginare come le grandi civiltà asiatiche saranno semplicemente messe sotto controllo, come purtroppo è stato per l'Unione Europea, e realizzeranno obbedientemente i piani di Washington e degli altri nostri colleghi anglosassoni" ha dichiarato questo martedì il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov.La dichiarazione di Lavrov segue quella del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, del primo ministro britannico Rishi Sunak e del loro omologo australiano Anthony Albanese, che hanno svelato i dettagli del loro piano per costruire una nuova flotta di sottomarini d'attacco a propulsione nucleare per Canberra nell'ambito dell'AUKUS.Secondo il piano, gli Stati Uniti forniranno all'Australia tre sottomarini americani a propulsione nucleare classe Virginia nei primi anni 2030.Il blocco è stato fondato nel 2021 da Australia-Regno Unito e Stati Uniti, da cui l'acronimo.Il patto è incentrato sulla condivisione delle capacità militari, tra cui quelle "cyber", l'intelligenza artificiale e le tecnologie quantistiche, ma anche armi ipersoniche e sottomarini d'attacco a propulsione nucleare.

