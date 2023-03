https://it.sputniknews.com/20230314/la-russia-conferma-che-laccordo-sul-grano-e-stato-prorogato-per-altri-60-giorni--17058500.html

La Russia conferma che l'accordo sul grano è stato prorogato per altri 60 giorni

grano

russia

L'accordo sui cereali del luglio 2022 è stato prorogato di altri 60 giorni, a condizione che vengano rispettate tutte le promesse di revoca delle sanzioni sui prodotti agricoli fatte alla Russia dalle controparti, ha dichiarato stamane ai giornalisti il Vice Ministro degli Esteri russo Alexander Grushko. Una fonte che ha familiarità con i colloqui ha detto a Sputnik all'inizio della giornata che l'accordo sul grano può essere prorogato alle condizioni attuali in assenza di una causa di forza maggiore. Questo arriva dopo che il Vice Ministro degli Esteri russo Sergey Vershinin ha detto ai giornalisti lunedì che Mosca non si oppone ad un'altra estensione dell'Iniziativa sul Mar Nero dopo la scadenza del secondo termine il 18 marzo, ma solo per altri 60 giorni. Il Cremlino ha ripetutamente criticato l'accordo sul grano perché non riesce a garantire le esportazioni di grano e fertilizzanti russi senza ostacoli, nel contesto delle sanzioni occidentali guidate dagli Stati Uniti contro Mosca per la sua operazione militare speciale in Ucraina.

