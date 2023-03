https://it.sputniknews.com/20230314/la-polonia-sta-decidendo-quando-potra-trasferire-i-suoi-mig-29-in-ucraina-17062012.html

La Polonia sta decidendo quando potrà trasferire i suoi MiG-29 in Ucraina

La Polonia sta decidendo quando potrà trasferire i suoi MiG-29 in Ucraina

Secondo il premier polacco, Varsavia può trasferire i suoi caccia a Kiev entro poche settimane. 14.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-14T16:15+0100

2023-03-14T16:15+0100

2023-03-14T16:15+0100

la situazione in ucraina

polonia

ucraina

crisi ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/9506920_23:0:3664:2048_1920x0_80_0_0_4ffc0b60cf6bb15aab911d37260fd10e.jpg

Yuriy Ignat, consigliere del comando delle forze aeree ucraine, si è lamentato in precedenza del fatto che l'aviazione ucraina non ha ricevuto nuovi aerei da quando il Paese ha ottenuto l'indipendenza. Il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba ha dichiarato a metà febbraio che nessun Paese si era ancora impegnato a fornire aerei da combattimento a Kiev. Ha sottolineato che in caso di fornitura di caccia e armi a lungo raggio, l'esercito ucraino non li utilizzerà per colpire il territorio russo. Anche il vice segretario di Stato americano Victoria Nuland non nega la possibilità di trasferire aerei da combattimento di nuova generazione in Ucraina.

polonia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

polonia, ucraina, crisi ucraina