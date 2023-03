https://it.sputniknews.com/20230314/il-ministero-della-difesa-ha-commentato-lincidente-con-luav-americano-sul-mar-nero-17070567.html

Il Ministero della Difesa ha commentato l'incidente con l'UAV americano sul Mar Nero

2023-03-14T20:59+0100

"Un drone americano MQ-9 è caduto nel Mar Nero a causa delle sue brusche manovre, i caccia russi non sono entrati in contatto con esso", riferisce il Ministero della Difesa.Lo stesso ha precisato che l'incidente è avvenuto questa mattina nella regione della Crimea.Secondo la nota, il drone con transponder disattivati ​​ha volato in direzione del confine russo, violando i confini dell'area del regime temporaneo per l'uso dello spazio aereo istituito ai fini dello svolgimento dell'operazione militare speciale.Dopo la scoperta del drone sono decollati i caccia delle forze di difesa aerea in servizio.Il dipartimento ha sottolineato che i caccia russi non hanno utilizzato armi aviotrasportate e non sono entrati in contatto con il drone.Dopo il decollo, sono tornati sani e salvi alla loro base.Oggi, il comando europeo degli Stati Uniti ha annunciato che un caccia russo Su-27 "si era scontrato nel cielo sopra il Mar Nero con un drone americano MQ-9", specificando che in seguito il drone è caduto in acque internazionali.È stato affermato che poco prima dell'incidente, il Su-27 avrebbe effettuato manovre "non sicure".

