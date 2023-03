https://it.sputniknews.com/20230314/giornalista-russo-ex-prigioniero-in-ucraina-kirill-vyshinsky-parla-oggi-allonu-della-russofobia-17061626.html

Giornalista russo, ex-prigioniero in Ucraina, Kirill Vyshinsky parla oggi all'ONU della russofobia

Giornalista russo, ex-prigioniero in Ucraina, Kirill Vyshinsky parla oggi all'ONU della russofobia

Il giornalista russo Kirill Vyshinsky, a capo del gruppo editoriale di Rossya Segodnya, in passato inprigionato in Ucraina, parlerà oggi in un intervento alla... 14.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-14T15:31+0100

2023-03-14T15:31+0100

2023-03-14T15:31+0100

giornalismo

mass media

mondo

dichiarazioni

russofobia

onu

russia

mosca

kirill vyshinsky

sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/0e/17062189_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_0298454ee0af8eaa4bafa2cc9c8868b6.jpg

Il direttore esecutivo del gruppo mediatico Rossya Segodnya, di cui fa parte anche Sputnik, Kirill Vyshinsky, ha dichiarato oggi che avrebbe parlato a una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla russofobia, dove avrebbe detto che in Ucraina "si coltiva un'ideologia misantropica".In precedenza, Dmitry Polyansky, primo vice-Rappresentante della Federazione Russa presso le Nazioni Unite, aveva affermato che la Russia aveva richiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul problema della russofobia come fattore che ostacola la risoluzione della crisi ucraina per il 14 marzo.Secondo lui, la russofobia è iniziata più di 10 anni fa e ha colpito non solo i russi e i russofoni che vivono in Ucraina, ma è stata anche trasferita a tutti i russi e a coloro che si considerano una comunità linguistica e culturale russa.Vyshinsky accompagnerà il suo discorso con esempi, di cui ce ne sono abbastanza."E gli appelli a uccidere i russi, i loro figli e i membri della famiglia, che si sentono in diretta dalla televisione ucraina. Questa è una pratica a lungo termine per distruggere l'istruzione in lingua russa, vietare di parlare la lingua russa, ci sono molti fatti, cercherò di rispettare il tempo assegnato, anche se, naturalmente, oltre al mio rapporto c'è ancora un numero enorme di esempi che possono essere citati", ha concluso Vyshinsky.

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

giornalismo, mass media, mondo, dichiarazioni, russofobia, onu, russia, mosca, kirill vyshinsky, sputnik