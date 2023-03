https://it.sputniknews.com/20230313/wsj-le-truppe-ucraine-subiscono-pesanti-perdite-ad-artemovsk-17057084.html

WSJ: Le truppe ucraine subiscono pesanti perdite ad Artemovsk

WSJ: Le truppe ucraine subiscono pesanti perdite ad Artemovsk

Le truppe ucraine subiscono pesanti perdite ad Artemivsk a causa di problemi con la rimozione dei feriti. 13.03.2023

Le truppe ucraine subiscono pesanti perdite ad Artemovsk tra i problemi con la mancanza di capacità di evacuare i feriti, scrive il quotidiano Wall Street Journal.Le truppe ucraine stanno subendo pesanti perdite a Bakhmut, soprattutto ora che le strade asfaltate non sono più accessibili per la consegna di munizioni e l'evacuazione dei feriti, mentre strade sterrate alternative sono impraticabili per molti veicoli a ruote.Il comandante delle forze di terra ucraine, Oleksandr Syrsky, ha dichiarato lunedì che la situazione sulla linea di contatto nell'area di Artemovsk "rimane difficile".All'inizio di marzo, un combattente del Gruppo Wagner, svolgendo una serie di compiti in questa direzione, ha riferito a Sputnik che l'esercito ucraino ha distrutto quasi tutti i ponti alla periferia di Artemovsk.Artemovsk si trova nella parte controllata da Kiev della DPR, a nord della città di Gorlovka.Si tratta di un importante snodo di trasporto per il rifornimento dei gruppi ucraini di truppe nel Donbass.Secondo gli ultimi dati, le forze russe hanno tagliato o preso sotto controllo di tiro tutte le strade asfaltate verso la città, con la fanghiglia che sta complicando seriamente la consegna di munizioni e personale delle truppe ucraine.

