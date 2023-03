https://it.sputniknews.com/20230313/usa-la-seconda-banca-chiude-in-pochi-giorni-e-la-signature-bank-di-new-york--17056095.html

Usa, la seconda banca chiude in pochi giorni: è la Signature Bank di New York

Come assicurato, tutti i depositanti della società avranno accesso ai loro depositi. 13.03.2023, Sputnik Italia

La Signature Bank con sede a New York è stata chiusa domenica a causa di rischi sistemici dopo il crack della californiana Silicon Valley Bank, secondo una dichiarazione congiunta del Segretario del Tesoro Janet Yellen, del Governatore della Federal Reserve Jerome Powell e del Presidente della Federal Deposit Insurance Corporation Martin Grunberg. Come assicurato, tutti i depositanti della società con sede a New York avranno accesso ai loro depositi, proprio come nel caso della SVB. Il New York Times ha riferito sabato che il fallimento della Silicon Valley Bank ha sollevato il timore che anche altre banche statunitensi possano avere problemi. In questo contesto, c'è stata una caduta sul mercato di azioni di banche simili alla SVB, come First Republic, Signature Bank e Western Alliance. Molte di queste istituzioni finanziarie servono clienti start-up e hanno portafogli di investimento simili alla SVB. Le autorità di regolamentazione dello Stato della California hanno chiuso la SVB il 10 marzo, segnando il più grande fallimento bancario negli Stati Uniti dalla crisi finanziaria del 2008. Tutti i depositi assicurati sono stati trasferiti da SVB ad un'entità creata separatamente, la Deposit Insurance National Bank di Santa Clara. Il crollo della SVB è stato associato alla crescita del tasso chiave della Fed, che ha portato alla svalutazione delle attività nei bilanci di molte istituzioni finanziarie. Secondo la Federal Deposit Insurance Corporation, le perdite cumulative delle banche nel 2022 ammontano a 620 miliardi di dollari.

