Nella strategia di difesa della Gran Bretagna il contrasto alla presunta minaccia russa è stato definito una priorità. 13.03.2023, Sputnik Italia

La strategia di difesa e politica estera aggiornata della Gran Bretagna definisce come principale priorità il contrasto della minaccia geopolitica che le azioni della Russia presumibilmente pongono alla sicurezza europea, secondo quanto segue dalle dichiarazioni dell'Ufficio del primo ministro e del Ministero degli Affari Esteri.Nello stesso si rileva che la situazione in Ucraina ha aumentato le possibili conseguenze "per la sicurezza e il benessere" degli inglesi.Inoltre, la strategia di difesa prevede lo stanziamento di altri cinque miliardi di sterline per ricostituire le scorte di munizioni critiche, modernizzare l'arsenale nucleare del Regno Unito e finanziare la prossima fase del programma sottomarino AUKUS.Un altro punto sono le misure per rafforzare la sicurezza economica e le capacità tecnologiche del Regno Unito di fronte ad una minaccia da parte della Cina.In generale il primo ministro Rishi Sunak intende aumentare la spesa per la difesa al 2,5% del PIL. Tuttavia, specifica il documento, si prevede di rivedere i costi non prima del 2025.Come ha sottolineato il presidente Vladimir Putin, la Russia non sta cercando di estremizzare il conflitto ucraino, ma di porvi fine.Ma i paesi occidentali parlano costantemente della necessità di continuare le ostilità, aumentando la fornitura di armi e addestrando i soldati delle forze armate dell'Ucraina sul loro territorio.Mosca ha ripetutamente affermato che l'assistenza militare occidentale "non promette nulla di buono per l'Ucraina" e prolunga solo la crisi in atto, mentre il trasporto di armi e armamenti viene considerato un obiettivo legittimo da parte dell'esercito russo.

