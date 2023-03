https://it.sputniknews.com/20230313/libro-guerra-in-ucraina---cause-conseguenze-retroscena-dario-nardella-sotto-accusa-17056573.html

Libro "Guerra in Ucraina - Cause, conseguenze, retroscena": Dario Nardella sotto accusa

Lo rende noto Nona Mikhelidze, analista dell'Istituto affari internazionali. 13.03.2023, Sputnik Italia

Dario Nardella è finito sotto accusa per la sua partecipazione - poi annullata - alla presentazione del libro Guerra in Ucraina - Cause, conseguenze, retroscena (Sandro Teti editore), con scritti, tra gli altri, di Luciano Canfora, Franco Cardini, Moni Ovadia e Toni Capuozzo, sponsorizzato anche sulla tv russa da Vladimir Solovyov, la "voce di Putin". "Dopo che Solovyov (colui che ogni sera chiede cancellare l'Ucraina dalla faccia della Terra) ha pubblicizzato il libro Guerra in Ucraina nel suo talk show, Nardella interviene alla presentazione dello stesso libro. Mi chiedo quale il sistema dei valori del Pd", tuona su Twitter Nona Mikhelidze, analista dell'Istituto affari internazionali.

