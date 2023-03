https://it.sputniknews.com/20230313/il-cremlino-dice-che-non-ci-sono-i-presupposti-per-una-transizione-verso-la-pace-in-ucraina-17056670.html

Il Cremlino dice che non ci sono i presupposti per una transizione verso la pace in Ucraina

"La priorità assoluta continua ad essere e rimarrà sempre il raggiungimento dei nostri obiettivi", ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino. 13.03.2023, Sputnik Italia

Non ci sono i presupposti per una transizione pacifica della situazione in Ucraina in questo momento, la priorità assoluta per la Russia è quella di raggiungere gli obiettivi dell'operazione speciale, e al momento questo è possibile solo con mezzi militari, ha dichiarato stamane il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ai giornalisti.In precedenza, l'ex capo della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco Wolfgang Ischinger aveva chiesto di "lanciare un processo di pace" per l'Ucraina, sottolineando la necessità di un gruppo di contatto dei Paesi occidentali a questo scopo.

