Il Bundestag ha detto che all'esercito tedesco "manca di tutto"

Il commissario del Bundestag Eva Hegl riferisce che le forze armate tedesche sono in difetto di svariato armamento, ma anche di apparecchiature radio, e altro... 13.03.2023, Sputnik Italia

Le forze armate tedesche (Bundeswehr) "mancano di tutto" e questo rende difficile servire, ha detto lunedì il commissario alla difesa del Parlamento tedesco, Eva Hoegl."Manca di tutto nella Bundeswehr", ha detto la Hoegl su NTV, citando come esempio la mancanza di apparecchiature, dispositivi di visione notturna e apparecchiature radio.Secondo lei, questo interferisce con l'addestramento teorico e pratico dei soldati.A questo proposito, la Hoegl ha invitato il governo a prendere misure urgenti per migliorare l'approvvigionamento delle forze armate.Prima di tutto, secondo lei, la Bundeswehr ha bisogno di nuove stazioni radio digitali, dal momento che quelle che vengono utilizzate ora hanno già 30 anni.Inoltre, il commissario parlamentare ha affermato la necessità di mettere ordine nelle caserme.La Germania, come molti altri Paesi d'Europa, sta attualmente rivedendo la sua politica di difesa in seguito all'avvio dell'operazione militare speciale russa in Ucraina.All'inizio di marzo, il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha riconosciuto che la Bundeswehr non sarebbe stata in grado di difendere la Germania in caso di legge marziale a causa di una debole base materiale e di un numero insufficiente di personale.

