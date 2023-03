https://it.sputniknews.com/20230313/ginevra-i-rappresentanti-di-onu-e-russia-hanno-tenuto-colloqui-sugli-accordi-sul-grano-17058005.html

Ginevra, i rappresentanti di Onu e Russia hanno tenuto colloqui sugli accordi sul grano

Ginevra, i rappresentanti di Onu e Russia hanno tenuto colloqui sugli accordi sul grano

Vice-ministro degli Esteri russo Sergey Vershinin: La Russia non ha obiezioni ad una prossima estensione dell'accordo sul grano per ulteriori 60 giorni. 13.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-13T18:04+0100

2023-03-13T18:04+0100

2023-03-13T18:04+0100

europa

ginevra

svizzera

mondo

grano

colloqui

accordi

turchia

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/16484403_0:239:3073:1967_1920x0_80_0_0_58473728e5083a8b5329cc5c95c03443.jpg

I rappresentanti della Russia e delle Nazioni Unite hanno tenuto colloqui a Ginevra circa la situazione degli accordi sul grano.Come ha affermato il viceministro degli Esteri russo Sergey Vershinin, Mosca non si oppone a un'altra proroga di questo accordo dopo la scadenza del secondo mandato, il 18 marzo, ma solo per 60 giorni.L'ulteriore posizione sarà determinata in base ai reali progressi nella normalizzazione delle esportazioni agricole russe.Nel frattempo, come ha sottolineato lo stesso vice-ministro, "l'allentamento delle sanzioni annunciato da Washington, Bruxelles e Londra per cibo e fertilizzanti russi non funziona".

https://it.sputniknews.com/20230210/accordi-sul-grano-dalla-russia-non-un-solo-chicco-a-causa-del-boicottaggio-occidentale-16978923.html

europa

ginevra

svizzera

turchia

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

europa, ginevra, svizzera, mondo, grano, colloqui, accordi, turchia, russia, ucraina, geopolitica, economia