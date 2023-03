https://it.sputniknews.com/20230313/consiglio-sicurezza-russo-mosca-insiste-sulla-partecipazione-alle-indagini-sul-nord-stream-17056344.html

Consiglio Sicurezza russo: Mosca insiste sulla partecipazione alle indagini sul Nord Stream

Consiglio Sicurezza russo: Mosca insiste sulla partecipazione alle indagini sul Nord Stream

Le esplosioni hanno avuto luogo il 26 settembre scorso su due linee dei gasdotti dalla Russia all'Europa, il Nord Stream e il Nord Stream 2. 13.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-13T09:58+0100

2023-03-13T09:58+0100

2023-03-13T09:58+0100

russia

nord stream 2

indagine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/107/10/1071064_0:448:2014:1581_1920x0_80_0_0_1c096d5e6a7f108cd884392f2850dbec.jpg

Mosca insiste affinché la Russia e gli altri Paesi interessati siano coinvolti in un'indagine obiettiva sulle esplosioni del Nord Stream, ha dichiarato il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Nikolai Patrushev in un'intervista. "Sottolineo che non ci si può fidare di qualsiasi accusa che non sia supportata dai risultati di un'indagine imparziale", ha detto Patrushev. Durante la stessa intervista Patrushev ha aggiunto che Stati Uniti e Regno Unito dispongono di forze speciali che sarebbero capaci di eseguire operazioni come quella del sabotaggio al Nord Stream, pur non formulando un’accusa diretta. Le esplosioni hanno avuto luogo il 26 settembre scorso su due linee dei gasdotti dalla Russia all'Europa, il Nord Stream e il Nord Stream 2. Germania, Danimarca e Svezia non hanno escluso un sabotaggio mirato. Nord Stream AG, l'operatore di Nord Stream, ha stimato che le emergenze ai gasdotti sono senza precedenti e non è possibile valutare la tempistica delle riparazioni. La Procura Generale russa ha aperto un caso di atto di terrorismo internazionale.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, nord stream 2, indagine