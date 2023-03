https://it.sputniknews.com/20230312/moldavia-lopposizione-denuncia-il-blocco-di-autobus-e-larresto-dei-manifestanti-in-tutto-il-paese-17053339.html

Moldavia, l'opposizione denuncia il blocco di autobus e l'arresto dei manifestanti in tutto il Paese

Il leader dell'opposizione Tauber: la polizia in tutta la Moldavia blocca gli autobus che trasportano manifestanti. 12.03.2023, Sputnik Italia

"La polizia ferma gli autobus con i manifestanti in tutta la Moldavia e non consente alle persone di difendere i diritti costituzionali".Così riferisce su quanto sta accadendo in queste ore a Sputnik Marina Tauber, membro del parlamento, vicepresidente della fazione Shor."Le provocazioni della polizia si svolgono ovunque, i trasporti con le persone che sono andate a una manifestazione pacifica a Chisinau sono trattenuti in tutti i distretti della Repubblica. Le autorità e la polizia violano i diritti dei cittadini, costruiscono ogni sorta di ostacoli, non danno l'opportunità di esprimere la loro posizione, di proteggere i loro diritti costituzionali. Per più di tre decenni da quando la Moldavia ha ottenuto l'indipendenza, mai si erano registrati prima d'ora tali abusi contro il suo stesso popolo, contro i cittadini del nostro stesso Paese", ha detto ancora la Tauber.La stessa ha sottolineato che il partito Shor intende fare appello alle ambasciate dei paesi stranieri per parlare delle violazioni dei diritti e delle libertà democratiche in Moldavia.Secondo il corrispondente di Sputnik una colonna di manifestanti a Chisinau è riuscita a sfondare il cordone di polizia diringendosi verso la piazza centrale e il palazzo del governo.Le proteste di massa dell'opposizione sono iniziate in Moldavia la scorsa primavera.Sullo sfondo dell'aumento dei prezzi dell'energia, la popolazione si è vista via via aumentati i debiti per le spese delle utenze.Gli attivisti chiedono al governo di pagare le bollette invernali per il riscaldamento e l'elettricità e chiedono le dimissioni della leadership del Paese.Numerosi sondaggi mostrano che circa il 60% della popolazione moldava dubita della capacità del partito di governo "Azione e Solidarietà" di rimanere al potere per altri tre anni prima delle prossime elezioni.Circa il 70% è deluso dalla politica delle autorità e quasi il 65% sostiene l'idea di un cambio di governo.

