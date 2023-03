Khartoum conta su una partnership con Mosca, ha detto a Sputnik l'ambasciatore sudanese: il Paese africano vuole acquistare cereali russi e oli vegetali commestibili.Il diplomatico ha auspicato l'aumento degli scambi tra i due Paesi, perché attualmente l'indicatore “non è al livello auspicabile”.Da parte sua, il Sudan può fornire cotone, gomma arabica, frutta.Transazioni in valute localiMentre l'idea di scambiare valute nazionali, a parte il dollaro e l'euro, è una tendenza attuale, le banche centrali di Russia e Sudan discuteranno della questione.L'esplorazione delle risorse naturaliUn altro settore di cooperazione è quello dell'esplorazione e produzione di minerali. L'estrazione dell'oro, la produzione di petrolio e la produzione agricola forniscono circa il 70% delle entrate del bilancio del Sudan.Secondo il diplomatico, Khartoum ha attualmente "diversi accordi che sono in discussione".Lotta al terrorismoIl Sudan vuole anche che Mosca condivida i dati dei satelliti per combattere il terrorismo e proteggere i suoi confini, ha concluso il diplomatico.

Khartoum punta a diventare un hub dei prodotti russi per l'Africa

Con l'accesso al Mar Rosso, una delle rotte marittime più trafficate del mondo, il Sudan potrebbe essere utilizzato come hub per la vendita di prodotti russi, ha riferito a Sputnik l'ambasciatore del Paese in Russia. I due Stati si stanno preparando a discutere il passaggio al pagamento in valuta locale.