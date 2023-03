https://it.sputniknews.com/20230312/il-senato-francese-vota-a-favore-della-riforma-delle-pensioni-nonostante-le-proteste-17052960.html

Il Senato francese vota a favore della riforma delle pensioni nonostante le proteste

Il Senato francese ha approvato la controversa riforma delle pensioni che ha scatenato proteste in tutto il Paese con 195 i voti a favore e 112 i contrari. 12.03.2023, Sputnik Italia

Proprio ieri si è svolto in tutta la Francia un settimo sciopero nazionale contro questo stesso progetto di riforma presentato lo scorso 10 gennaio dalla Primo minstro Elisabeth Born che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile e l'abolizione dei regimi 'speciali' per una serie di professioni difficili. La proposta di legge, specificatamente, prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni con un aumento graduale di tre mesi all'anno a partire dal 1° settembre 2023. In questo modo, la riforma sarà completata entro il 2030. Secondo il Ministero degli Interni, quasi 370.000 persone hanno partecipato alle proteste, di cui circa 50.000 hanno manifestato a Parigi.

