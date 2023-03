https://it.sputniknews.com/20230312/il-premio-pulitzer-hersh-commenta-larticolo-del-nyt-sul-sabotaggio-dei-gasdotti-del-nord-stream-17054655.html

Il premio Pulitzer Hersh commenta l'articolo del NYT sul sabotaggio dei gasdotti del Nord Stream

Il giornalista Hersh sul reportage del NYT sugli incidenti al Nord Stream: gli Stati Uniti distolgono l'attenzione dalle indagini. 12.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-12T17:57+0100

2023-03-12T17:57+0100

2023-03-12T17:57+0100

Seymour Hersh, premio Pulitzer e autore dell'inchiesta sul sabotaggio al "Nord-Stream", ha accusato gli Stati Uniti di cercare di distogliere l'attenzione dal suo materiale attraverso i rapporti dei media su nuove fonti di intelligence. Lo ha dichiarato in un'intervista al canale televisivo cinese CGTN."Essi (il governo degli Stati Uniti, n.d.r.) stanno cercando di deviare l'attenzione dall'articolo che ho scritto, in cui c'erano un sacco di dettagli importanti", ha dichiarato il giornalista.Secondo Hersh, la Marina ucraina può sganciare mine, ma non hanno una camera di immersione.Il premio Pulitzer Seymour Hersh ha pubblicato un articolo a febbraio sulla sua indagine sulle esplosioni ai gasdotti.Nel suo articolo Hersh afferma che i sommozzatori americani durante le esercitazioni NATO Baltops, nell'estate del 2022, hanno installato esplosivi sotto il Nord Stream, che i norvegesi hanno attivato tre mesi dopo.Il POTUS Joe Biden ha deciso di sabotare Nord Stream dopo più di nove mesi di discussioni segrete con la squadra di sicurezza nazionale, ha detto Hersh.In precedenza, l'addetto stampa del Presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha riferito che le recenti pubblicazioni sul Nord Stream sono un'iniezione coordinata dei media al fine di distrarre l'attenzione.Il portavoce del Cremlino ha espresso sconcerto su come i funzionari americani citati dalle pubblicazioni possano trarre conclusioni sugli attacchi terroristici senza condurre un'indagine.La Russia continua ad essere esclusa dal procedimento, ha detto il funzionario, e solo pochi giorni fa Mosca ha ricevuto note in tal senso da Copenaghen e Stoccolma.

