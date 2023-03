https://it.sputniknews.com/20230312/il-governo-israeliano-accusa-gli-stati-uniti-di-finanziare-le-proteste-17054090.html

Il governo israeliano accusa gli Stati Uniti di finanziare le proteste

Il governo israeliano accusa gli Stati Uniti di finanziare le proteste contro la riforma giudiziaria, riporta il giornale Times of Israel.Un altro portavoce dell'entourage del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che il funzionario stava parlando degli Stati Uniti.Gli israeliani si oppongono alla riforma giudiziaria in corso da parte del governo Netanyahu per la decima settimana consecutiva.Il disegno di legge presentato limiterà l'influenza della Corte Suprema sul processo di adozione delle leggi fondamentali, consentirà ai parlamentari di contestare le decisioni della Corte Suprema e darà al governo il controllo sulla procedura di nomina dei giudici.In precedenza il presidente israeliano Yitzhak Herzog in un discorso televisivo alla popolazione ha detto che il Paese è "al punto di non ritorno, e il governo Netanyahu deve abbandonare la riforma legale".A febbraio, il presidente ha fatto un discorso televisivo di emergenza ai concittadini, durante il quale ha proposto un piano in cinque punti per cambiare il progetto di riforma del sistema legale.

