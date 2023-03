https://it.sputniknews.com/20230312/il-generale-li-shangfu-e-il-nuovo-ministro-della-difesa-cinese-17053237.html

Il generale Li Shangfu è il nuovo ministro della Difesa cinese

Li Shangfu è stato sottoposto a sanzioni da parte degli Stati Uniti per la cooperazione militare con la Russia. 12.03.2023, Sputnik Italia

I deputati del Congresso Nazionale del Popolo cinese (NPC) hanno approvato la nomina del generale 65enne Li Shangfu a Ministro della Difesa Nazionale.La votazione si è svolta questa mattina durante la quinta riunione plenaria della prima sessione del 14° NPC. Ding Xuexiang, He Lifeng, Zhang Guoqing e Liu Guozhong sono stati approvati per le cariche di vice premier. Li Shangfu, Wang Xiaohong, Wu Zhenglong, Shen Yiqin e Qin Gang sono stati approvati come consiglieri di Stato cinesi. I legislatori dell'NPC hanno anche confermato la nomina del segretario generale del Consiglio di Stato (Wu Zhenglong) e hanno approvato i capi di 26 dipartimenti del Consiglio di Stato. Sabato, l'NPC - la suprema autorità statale cinese - ha approvato la nomina di Li Qiang a Premier.Venerdì, i deputati hanno rieletto all'unanimità Xi Jinping come Presidente della Cina per un terzo mandato di cinque anni.

cina

cina