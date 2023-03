https://it.sputniknews.com/20230312/i-manifestanti-di-chisinau-lanciano-un-ultimatum-alle-autorita-17055266.html

I manifestanti di Chisinau lanciano un ultimatum alle autorità

I manifestanti di Chisinau lanciano un ultimatum alle autorità

In Moldavia, la manifestazione si è conclusa con un ultimatum al governo per il pagamento delle bollette. 12.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-12T16:57+0100

2023-03-12T16:57+0100

2023-03-12T16:57+0100

moldavia

proteste

ultimatum

proteste in moldavia

geopolitica

sicurezza

popolazione

governo

scontri

polizia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/09/17047411_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_0dc6b6957c5682f5d79cffa36cb3ea98.jpg

La manifestazione del "Movimento per il popolo" nel centro di Chisinau si è conclusa con l'adozione di una risoluzione che chiede al governo di pagare le bollette per il riscaldamento e l'elettricità, riferisce il corrispondente di Sputnik.I partecipanti all'azione hanno deciso di trasferire il testo della risoluzione al ramo esecutivo.Il convoglio si è spostato verso il Palazzo del Governo, ma è stato nuovamente fermato dalla polizia.Il "Movimento per il Popolo" ha ripreso le proteste a metà febbraio.Alla manifestazione di oggi gli attivisti hanno portato striscioni e manifesti con scritte: "vergogna", "stop all'aumento dei prezzi", "vogliamo una vita decente", ma anche "non metteteci a tacere con l'ufficio del procuratore", e "la presidente Maia Sandu si è dimessa".Secondo gli organizzatori alle proteste odierne nella capitale erano presenti rappresentanti di tutti i distretti della Moldavia, ma molti non sono riusciti ad arrivare, poiché la polizia ha fermato gli autobus all'ingresso della città.Stando a fonti di polizia, durante la manifestazione diverse decine di persone sono state arrestate.Le proteste di massa dell'opposizione sono iniziate in Moldavia nella primavera dello scorso anno, sullo sfondo dell'aumento dei prezzi dell'energia e dell'aumento dei debiti per le bollette pazze tra la popolazione.Come mostrano i sondaggi, circa il 70% dei residenti della Repubblica è deluso dalla politica delle autorità e quasi il 65% sostiene l'idea di un cambio di governo.La presidente Maia Sandu, da parte sua, accusa l'opposizione di preparare un cambiamento nell'ordine costituzionale. Il partito Shor respinge le accuse e sottolinea che tutte le azioni si svolgono in modo pacifico.

https://it.sputniknews.com/20230312/moldavia-lopposizione-denuncia-il-blocco-di-autobus-e-larresto-dei-manifestanti-in-tutto-il-paese-17053339.html

moldavia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

moldavia, proteste, ultimatum, proteste in moldavia, geopolitica, sicurezza, popolazione, governo, scontri, polizia