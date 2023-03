https://it.sputniknews.com/20230312/fonte-rivela-preparativi-ucraini-per-una-provocazione-alla-centrale-idroelettrica-di-kakhovka-17052727.html

Fonte rivela preparativi ucraini per una provocazione alla centrale idroelettrica di Kakhovka

Kiev avrebbe ordinato di intensificare i bombardamenti sulla centrale idroelettrica di Kakhovka per impedire al personale di lavorare alla sua ricostruzione... 12.03.2023, Sputnik Italia

"Secondo il comando militare ucraino, Kiev ha ordinato di aumentare la pressione del fuoco sull'impianto idroelettrico di Kakhovska per limitare l'accesso degli specialisti russi che vi lavorano per il ripristino. Allo stesso tempo, la parte ucraina aggrava deliberatamente il problema della centrale idroelettrica di Kakhovka e specula su questo argomento, accusando irragionevolmente i militari russi di minaccia nucleare e di danni all'ambiente", ha detto la fonte a Sputnik. Secondo il governo ucraino, attualmente l'acqua viene scaricata dalla diga di Kakhovka, il che porta a un parziale abbassamento dei corpi idrici, in relazione al quale la parte ucraina ha avviato un'ispezione ambientale per formare una base di prove e accusare la Russia di scaricare acqua di proposito e mettere deliberatamente a rischio il raffreddamento della centrale nucleare di Zaparozhye che si trova a 150 chilometri.Secondo la fonte, per altro, le argomentazioni della parte ucraina sulle minacce di una "catastrofe nucleare" dalla centrale di Zaporozhye "non sembrano del tutto giustificate", in quanto gli esperti internazionali dell'AIEA hanno ammesso che il rilascio di acqua non avrà un impatto significativo sul sistema di raffreddamento del reattore, il cui bacino di raffreddamento è alimentato in realtà dalle acque sotterranee. La riva destra del fiume Dnieper nella Regione di Kherson è attualmente controllata dal regime di Kiev. Le truppe ucraine di stanza sulla riva destra del fiume Dnieper lanciano quotidianamente colpi di artiglieria e missili sulle infrastrutture delle città della riva sinistra, tra cui la centrale elettrica di Kakhovskaya, le strade di accesso ad essa e la città di Novaya Kakhovka, che si trova accanto alla centrale. Allo stesso tempo, secondo le autorità di Novaya Kakhovka, le truppe ucraine hanno sparato munizioni a grappolo contenenti mine antiuomo PFM-1 'a petalo' contro la città e l'HPP di Kakhovka, mettendo così in pericolo la costa e le strade di accesso all'impianto idroelettrico.

