Viktor Medvedchuk: "La fede ortodossa, come il popolo, non può essere annientata"

Il regime di Zelensky ha dimostrato ancora una volta di non avere nulla di sacro, ora in senso letterale, ha affermato a Sputnik Viktor Medvedchuk, presidente... 11.03.2023, Sputnik Italia

“I diritti e le libertà sono stati tolti al popolo ucraino, il potere ingannevole, ladro e criminale è stato posto al di sopra di tutte le leggi, consegnando il popolo nelle mani di folli banditi nazisti, allevando soffioni e persone senza scrupoli. Oggi un ucraino non solo non ha il diritto di avere un'opinione diversa da quella delle autorità, oggi è obbligato a sostenere questo governo in ogni occasione, poiché anche il silenzio è considerato un crimine”, osserva il politico.“L'anima, la lingua, il cuore, la mente e la coscienza vengono rubate al popolo ucraino. Lo stato ucraino si è trasformato in un Frankinstein creato dall'uomo, che odia tutto ciò che è vivente e naturale e vuole distruggere la pace sul pianeta. Ma il governo di Kiev non riuscirà a fare dell'Ucraina un cadavere, un pericoloso zombie. Gli ucraini sono una nazione viva, spirituale ed equa. Gli ucraini non sono zombi, c'è un'altra Ucraina, vera, reale, slava, ortodossa, che non permetterà l'imposizione del satanismo e dell'illegalità. E oggi i traditori del popolo ucraino, della cultura ucraina e della fede ucraina ascoltano la nostra voce e comprendono che le loro sinistre viscere nere stanno diventando ogni giorno sempre più evidenti. E ognuno sarà ripagato come si deve. La distruzione della vera fede ortodossa non fa che rafforzare il popolo. La fede ortodossa, come il popolo, non può essere annientata!”, conclude.

