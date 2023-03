https://it.sputniknews.com/20230311/onu-la-road-map-per-le-elezioni-in-libia-potrebbe-essere-preparata-entro-meta-giugno-17051607.html

ONU: la road map per le elezioni in Libia potrebbe essere preparata entro metà giugno

La road map per lo svolgimento delle elezioni in Libia, che non si sono svolte dall'elezione di un'autorità di transizione nel paese sotto l'egida delle... 11.03.2023, Sputnik Italia

In precedenza, il capo del Governo di unità nazionale della Libia, Abdelhamid Dbeiba, ha fatto appello al Segretario generale delle Nazioni Unite chiedendo di fornire assistenza tecnica per lo svolgimento delle elezioni generali nel Paese."Non c'è motivo di ritardare ulteriormente le elezioni, visto l'arrivo del mese sacro del Ramadan. Con buona volontà e determinazione, entro metà giugno si può sviluppare una chiara road map per le elezioni", ha detto Bathily durante una conferenza stampa a Tripoli trasmessa da canali televisivi locali. .Il Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite ha espresso il parere che le elezioni stesse, se saranno adottate le relative leggi, potrebbero tenersi alla fine del 2023.

