Neue Zurcher Zeitung: oltre 60 estremisti tedeschi si sono recati in Ucraina negli ultimi 12 mesi

Almeno 61 estremisti dalla Germania si sono recati in Ucraina negli ultimi 12 mesi, 29 di loro hanno preso parte alle ostilità in vari periodi. Ne dà notizia... 11.03.2023, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

germania

Secondo il giornale, le forze dell'ordine classificano circa la metà di queste persone come estremisti di destra. Da che parte stanno o stavano combattendo, volutamente non viene riportato, osserva il giornale. Vi sono ancora circa 30 radicali arrivati in Ucraina.La Germania non registra i cittadini che attraversano le frontiere nell'area Schengen. È possibile impedire l'eventuale partenza di un estremista solo se da qualche parte viene effettuato un controllo selettivo delle frontiere. Nell'ultimo anno, le autorità tedesche hanno vietato a sei radicali di recarsi in Ucraina, afferma l'articolo.

germania