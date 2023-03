https://it.sputniknews.com/20230311/londra-chiede-a-sponsor-di-opporsi-alla-riammissione-di-russia-e-bielorussia-alle-olimpiadi-17050395.html

Londra chiede a sponsor di opporsi alla riammissione di Russia e Bielorussia alle Olimpiadi

Il governo britannico ha fatto appello ai maggiori sponsor dei Giochi Olimpici con un invito a fare pressione sul Comitato Olimpico Internazionale (CIO) sulla... 11.03.2023, Sputnik Italia

gran bretagna

russia

politica

olimpiadi 2024

Il 25 gennaio il Comitato esecutivo del Comitato olimpico internazionale (CIO) ha sostenuto il ritorno degli atleti russi e bielorussi alle competizioni internazionali in uno stato neutrale, proponendo di non consentire agli atleti che hanno sostenuto attivamente l'operazione speciale in Ucraina. Successivamente, i governi di oltre 30 paesi si sono opposti alla partecipazione di russi e bielorussi alle Olimpiadi. Il presidente del CIO, Thomas Bach, ha affermato che i governi non dovrebbero decidere chi può partecipare alle competizioni internazionali."Il ministro britannico per la cultura (media e sport) Lucy Fraser ha chiesto ai leader britannici dei partner internazionali del CIO, tra cui Coca-Cola, Intel, Samsung e Visa, di esercitare pressioni sul CIO su una serie di preoccupazioni significative... in relazione a un possibile allentamento del divieto", afferma la pubblicazione.Secondo la lettera di Fraser, citata dal quotidiano, Londra si oppone alla partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi fino a quando il CIO non affronterà “una significativa mancanza di chiarezza sul modello di lavoro della “neutralità”.I Giochi Olimpici di Parigi si terranno dal 26 luglio all'11 agosto 2024.

2023

