Li Qiang eletto premier del Consiglio di Stato cinese

I deputati dell'Assemblea nazionale del popolo hanno approvato la nomina di Li Qiang, membro del Comitato permanente del Politburo del Comitato centrale del... 11.03.2023, Sputnik Italia

La candidatura di Li Qiang è stato proposta dal presidente cinese Xi Jinping e, subito dopo l'annuncio dei risultati delle votazioni, ha firmato un decreto sulla nomina. Il mandato del primo ministro è di cinque anni, la stessa persona può ricoprire questo incarico per non più di due mandati.Ora Li Qiang dovrà formare un governo e nominare i candidati alle cariche di vicepremier, ministri e capi di dipartimento. Dovranno essere approvati dai parlamentari domani mattina.La sessione dell'Assemblea si chiuderà il 13 marzo, dopodiché Li Qiang terrà la sua prima conferenza stampa da premier del Consiglio di Stato.Li Qiang sostituirà Li Keqiang, che ha guidato il governo per dieci anni nel difficile periodo della “guerra commerciale” con gli Stati Uniti e della pandemia. Li Qiang è considerato un astro nascente della politica cinese con una vasta esperienza nella tecnologia e nello sviluppo economico. Al 20° Congresso del Partito Comunista Cinese, tenutosi nell'ottobre dello scorso anno, il politico 63enne è entrato a far parte del comitato permanente dell’Ufficio politico e si è classificato al secondo posto nella gerarchia del partito.Li Qiang è nato nella provincia orientale dello Zhejiang, dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera. Dal 2003 al 2007, Xi Jinping è stato segretario del Comitato provinciale del partito. Nel 2011, Li Qiang è diventato vice capo del comitato del partito della provincia di Zhejiang, nel 2012-2016 ne è stato il governatore, nel 2016-2017 ha diretto il comitato del partito della vicina provincia di Jiangsu e dall'ottobre 2017 al 28 ottobre 2022 è stato il capo del comitato cittadino del PCC di Shanghai.Già lo scorso anno, gli esperti lo avevano definito il favorito nella corsa per la premiership, anche se hanno notato che la sua posizione è stata in qualche modo scossa dopo che Shanghai, sotto la sua guida, è stata in grado di far fronte allo scoppio primaverile del coronavirus e a un blocco su larga scala con grande difficoltà.

