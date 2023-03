https://it.sputniknews.com/20230311/il-governo-russo-approva-le-leggi-su-petrolio-e-gas-17051393.html

Il governo russo approva le leggi su petrolio e gas

Il governo russo approva le leggi su petrolio e gas

Il governo russo ha approvato progetti di legge su petrolio e gas: sulla determinazione del prezzo base del petrolio per misurare l'importo della detrazione...

È stato approvato un disegno di legge federale sugli emendamenti al codice fiscale della Russia, sviluppato "al fine di determinare il valore del prezzo base del petrolio per determinare l'importo della detrazione fiscale per l'imposta sull'estrazione di minerali nella produzione di petrolio"."Decisione del governo: approvare il progetto di legge federale "Sugli emendamenti all'articolo 3432 della parte seconda del codice fiscale della Federazione Russa" e presentarlo alla Duma di Stato secondo le modalità previste", afferma il rapporto.Il Consiglio dei Ministri della Federazione Russa ha inoltre approvato gli emendamenti alla legge federale "Sull'esportazione di gas". Il progetto prevede "la concessione del diritto esclusivo di esportazione di gas naturale agli utilizzatori di terreni sotterranei situati in tutto o in parte a nord di 67 gradi di latitudine nord, nonché l'uso del gas nel bunkeraggio di navi marittime e fluviali che trasportano merci per esportare."

