Il fallimento della statunitense Silicon Valley Bank non porterà a problemi di sistema



Il fallimento dell'americana Silicon Valley Bank (SVB) non porterà a una crisi sistemica nel sistema finanziario, afferma Gary Korolev, amministratore delegato di Sovereign Wealth Management. Ha osservato che alla notizia della chiusura della banca, le azioni JP Morgan erano in crescita, il che significa che il mercato non considera il problema sistemico. Korolev ha osservato che i problemi della banca erano legati al consiglio degli investitori delle startup della Silicon Valley di prelevare fondi dalla banca. Ha aggiunto allo stesso tempo che SVB è diventato il secondo più grande fallimento nella storia degli Stati Uniti dopo Washington Mutual durante la crisi finanziaria. Korolev ritiene che questo non sia un problema sistemico, ma solo uno sforzo coordinato per mettere fuori gioco una banca che si occupava di criptovalute. I regolatori, secondo l'esperto, stanno agendo correttamente in questa situazione e probabilmente si aspettavano quello che è successo. I regolatori della California hanno chiuso la Silicon Valley Bank (SVB), la più grande banca a fallire negli Stati Uniti dall'ultima crisi finanziaria, secondo la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). La FDIC ha trasferito tutti i depositi assicurati dalla SVB a un'entità separata da essa creata, la Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Venerdì il segretario al Tesoro americano Janet Yellen ha incontrato le autorità di regolamentazione e ha espresso fiducia nella loro capacità di gestire la situazione SVB.

