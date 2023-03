https://it.sputniknews.com/20230311/giordania-ha-bisogno-di-normalizzare-le-relazioni-con-liran---ex-ministro-17052084.html

Giordania ha bisogno di normalizzare le relazioni con l'Iran - ex ministro

La Giordania ha bisogno di normalizzare le relazioni con l'Iran, ha detto a RIA Novosti l'ex ministro della Cultura e della Gioventù del Regno, Mohammed Abu... 11.03.2023, Sputnik Italia

Venerdì Iran e Arabia Saudita, con la mediazione della Cina, hanno firmato un accordo per riprendere le relazioni diplomatiche, con l'intenzione di aprire le ambasciate entro due mesi. La dichiarazione congiunta è stata firmata dopo diversi giorni di colloqui tra il capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran e il suo omologo saudita a Pechino. Si fa presente che i ministri degli Esteri dei due Paesi intendono incontrarsi per discutere l'attuazione dell'accordo."Secondo me, la normalizzazione delle relazioni tra Giordania e Iran è una cosa necessaria per la diplomazia giordana. Auspico che tutti gli ostacoli che si trovano di fronte a questo si dissolvano", ha affermato Abu Rumman.Ha ricordato che nel 2016 la Giordania ha ritirato il suo ambasciatore dall'Iran su sollecitazione della vicina Arabia Saudita."La Giordania ha interessi in Siria e Iraq. Questi interessi saranno rafforzati se si svilupperanno le relazioni tra Giordania e Iran", ha detto Abu Rumman.L'ex ministro ritiene che la Giordania non abbia più alcun motivo per non far tornare il suo ambasciatore in Iran.Alla fine di dicembre 2022, l'incaricato d'affari dell'ambasciata iraniana ad Amman, Ali Asghar Naseri, ha dichiarato a RIA Novosti che l'Iran era pronto a rafforzare le relazioni con i paesi vicini, con gli stati dell'Asia occidentale, inclusa la Giordania. Poco prima, durante la seconda conferenza di Baghdad, svoltasi in Giordania sul Mar Morto, si sono svolti negoziati tra i ministri degli Esteri di Iran e Giordania.

