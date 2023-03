https://it.sputniknews.com/20230311/chiude-una-delle-piu-grandi-banche-statunitensi--17050532.html

Chiude una delle più grandi banche statunitensi

Chiude una delle più grandi banche statunitensi

In California, la Silicon Valley Bank (SVB) ha chiuso: è diventata la più grande banca a fallire negli Stati Uniti dalla crisi finanziaria del 2008

"La Silicon Valley Bank, Santa Clara, in California, è stata chiusa oggi dal Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California, che ha nominato la Federal Deposit Insurance Corporation come curatore fallimentare", si legge nel comunicato.La FDIC ha trasferito tutti i depositi assicurati da SVB a una struttura separata - Deposit Insurance National Bank of Santa Clara."Tutti i depositanti assicurati avranno pieno accesso ai loro depositi assicurati entro e non oltre lunedì mattina", ha affermato la società.SVB si è specializzato nel lavorare con le startup della Silicon Valley. L'8 marzo, la banca ha annunciato la vendita di quasi tutti i suoi titoli e ha subito una perdita al netto delle imposte di 1,8 miliardi di dollari.Un tentativo di raccogliere un capitale di due miliardi di dollari il giorno successivo si è concluso con un fallimento. Le azioni SVB sono crollate di oltre il 60% e il 10 marzo le negoziazioni sono state sospese del tutto. Di conseguenza, il settore bancario statunitense è sceso del 6,5% il 9 marzo e del 3,5% il 10 marzo. Successivamente, SVB ha assunto consulenti per esplorare la possibilità di una vendita.L'ultima crisi finanziaria ha colpito gli Stati Uniti nel 2008. Il catalizzatore è stato il crollo del mercato dei mutui, iniziato nel 2006, che ha portato al crollo della quinta più grande banca d'affari americana, Bear Steams, nonché delle due maggiori istituzioni finanziarie, la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) e la Federal Home Mortgage Loan Corporation (Freddie Mac).

