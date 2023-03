https://it.sputniknews.com/20230310/ue-esclude-la-russia-dagli-invitati-alla-conferenza-dei-donatori-per-turchia-e-siria-17049985.html

UE esclude la Russia dagli invitati alla conferenza dei donatori per Turchia e Siria

UE esclude la Russia dagli invitati alla conferenza dei donatori per Turchia e Siria

L'Unione europea ha escluso la Russia dal numero di paesi invitati a partecipare a una conferenza internazionale dei donatori organizzata da Bruxelles il 20... 10.03.2023, Sputnik Italia

2023-03-10T18:57+0100

2023-03-10T18:57+0100

2023-03-10T18:57+0100

ue

russia

siria

turchia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/0d/16989319_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb3b98f4059ac2584a4d03a465f68e39.jpg

"La conferenza dei donatori, organizzata congiuntamente con le autorità turche e copresieduta dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e dal primo ministro svedese Ulf Kristersson in qualità di rappresentante della presidenza svedese del Consiglio dell'UE, sarà aperta agli Stati membri dell'UE, ai paesi candidati e potenziali candidati paesi limitrofi e paesi partner, membri del G20 - ad eccezione della Russia - gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati del Golfo, nonché le Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni umanitarie e le istituzioni finanziarie internazionali ed europee, "dice il documento.La dichiarazione rileva che l'UE e gli Stati membri "intendono assumere impegni significativi per ulteriore assistenza, ripresa e ricostruzione in Turchia e ulteriore assistenza e ricostruzione in Siria". L'UE ha inoltre invitato i partner internazionali e i donatori globali "a mostrare solidarietà al popolo della Turchia e della Siria in queste difficili circostanze mobilitando contributi in base all'entità e all'entità del danno". È stato anche riferito che gli inviti alla conferenza "saranno inviati nel prossimo futuro".Un terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito la Turchia sudorientale la mattina del 6 febbraio. Secondo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, è stato il più forte dal 1939. Nel pomeriggio dello stesso giorno si è verificato un altro terremoto di magnitudo 7.6.

russia

siria

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, russia, siria, turchia, politica